شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة الحكومة الأردنية.. وجعفر حسان رئيسًا للوزراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن في عمان اليوم، قبول استقالة الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور بشر الخصاونة.

وجاء في بيان رسمي أردني، أن العاهل الأردني عبدالله الثاني قبل استقالة حكومة الخصاونة، وكلف الدكتور جعفر حسان بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة. العاهل الأردني وأضاف البيان، أن العاهل الأردني كلف الحكومة الأردنية السابقة، بالاستمرار بتصريف الأعمال، وذلك لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها.

يذكر أن الدكتور جعفر حسان كان قد شغل منصب مدير مكتب العاهل الأردني.