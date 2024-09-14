شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة بشعة في لبنان.. شخص يقتل والده وزوجته وابنه ثم ينتحر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل شخص اليوم السبت، والده وزوجته وابنه وانتحر في بلدة كبا البترونية في شمال لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، بوقوع جريمة قتل أودت بحياة 4 أشخاص من عائلة واحدةاليوم في بلدة كبا ـ قضاء البترون بشمال لبنان.

وأشارت إلى أن شخصًا أطلق النار على والده وزوجته وابنه فأرداهم قتلى، ومن ثم أطلق النار على نفسه. جرائم لبنان سبق وادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع.

وذكرت "وكالة الإعلام اللبنانية" أن ادعاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على سلامة "بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع" جاء "بعد أن ختم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تحقيقاته الأولية مع سلامة، وأودعها جانب النيابة المالية".