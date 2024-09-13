شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل الفلسطينى: إسرائيل تتحدى القانون الدولى.. وتواجه أزمة باتهام الأونروا بالإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم، أن إسرائيل استخدمت كل ما يمكن استخدامه لمخالفة جميع القواعد الدولية لقانون الحرب والقانون الدولي الإنساني المنصوص عليها في اتفاقية جنيف.



وقال وزير العدل الفلسطيني - في تصريحات خاصة لقناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الخميس- إن منظمة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تأسست بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة مثلها مثل إسرائيل، وبالتالي فإن اتهامها بالإرهاب تعد مشكلة لإسرائيل، لأنها كدولة تأسست بموجب قرار من الهيئة الأممية نفسها.



وشدد على رفضه اتهام إسرائيل للأونروا بالإرهاب واستخدام هذا الأمر لتبرير قصفها للمدارس التي تؤوي النازحين، وآخرها مدرسة الجاعوني بمخيم النصيرات، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين من بينهم ستة من موظفي وكالة الأونروا الأممية.



وفي ما يتعلق بالخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، أوضح الوزير أن جنوب إفريقيا رفعت قضية انضمت لها فلسطين وكثير من دول العالم، وتوجد مطالبات من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم بحق الإنسانية، لأن الإبادة الجماعية واضحة وستتم محاسبة كل من يخالف القانون.



وأعرب وزير العدل الفلسطيني عن أمله في أن تسود العدالة الدولية ويتم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على أرض الواقع.. لافتا في الوقت ذاته إلى أن عجلة المحاسبة الدولية بطيئة لأن بعض الدول تحاول عرقلة هذه العجلة، لكن الجرائم لن تسقط بالتقادم، وهي معروفة وواضحة.