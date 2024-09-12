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الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيًا بالضفة الغربية

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واس - الضفة الغربية 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيًا بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم الخميس، 40 فلسطينياً، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة تخللها مواجهات في بعض المناطق بالضفة الغربية.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في بيت لحم وقلقيلية والخليل، ومن بين المعتقلين مريض وأسرى سابقون.
وهدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، منزلاً في منطقة فرش الهوى غرب مدينة الخليل، ويأتي ذلك ضمن تصاعد عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بالضفة الغربية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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