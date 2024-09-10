شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "التعاون الإسلامى" يبحث مع وزير خارجية روسيا القضايا المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، الاثنين، القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الجهود المشتركة لمعالجة التحديات الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص القضية الفلسطينية، وأوضاع المجتمعات المسلمة في العالم.

وأكد الطرفان -خلال لقائهما في مدينة الرياض وفقًا لوكالة الأنباء السعودية- أهمية التنسيق والتشاور لدعم المساعي الدولية لإحلال السلم والاستقرار في العالم، وبصفة خاصة في دول منظمة التعاون الإسلامي.

من جهة أخرى، ثمَّن الجانبان العلاقات المتميزة التي تجمع دول منظمة التعاون الإسلامي بروسيا الاتحادية، معربين عن التزامهما بتعزيز الشراكة والتعاون، وذلك في إطار عضوية روسيا المراقبة في منظمة التعاون الإسلامي.

كما أكد الطرفان أهمية آلية التشاور السياسي لمواصلة الحوار في القضايا والأجندة كافة التي تهم الطرفين.