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شكرا لقرائتكم خبر عن 89% من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط الكيانات التعليمية الوهمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط الكيانات التعليمية الوهمية، أيد غالبية القراء تكثيف حملات ضبط الكيانات التعليمية الوهمية.
وأيد 89% من القراء تكثيف حملات ضبط الكيانات التعليمية الوهمية، بينما عارض 11% من القراء تكثيف حملات ضبط الكيانات التعليمية الوهمية.
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