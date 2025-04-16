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89% من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط الكيانات التعليمية الوهمية

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  • 89% من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط الكيانات التعليمية الوهمية 1/2
  • 89% من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط الكيانات التعليمية الوهمية 2/2

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط الكيانات التعليمية الوهمية، أيد غالبية القراء تكثيف حملات ضبط الكيانات التعليمية الوهمية.

وأيد 89% من القراء تكثيف حملات ضبط الكيانات التعليمية الوهمية، بينما عارض 11% من القراء تكثيف حملات ضبط الكيانات التعليمية الوهمية.


 


 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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