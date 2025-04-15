شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد شهادة" الأيزو" للأمانة العامة بجامعة القاهرة للعام الحادي عشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، حصول الجامعة على تجديد شهادة الأيزو 9001 - 2015 للأمانة العامة للعام الحادي عشر على التوالي، وبمشاركة إدارة جودة الهيكل الإداري، وذلك بعد زيارة فريق شركة GIC العالمية المانحة لشهادات الأيزو، وانتهائها من عملية المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالجامعة، وتأكدها من تطبيق جميع المعايير والمواصفات الدولية للجودة، وذلك في إطار الحرص على العمل بأنظمة الجودة وتطبيق معاييرها على جميع المستويات.

جاء ذلك خلال، الاجتماع الذي عُقد أمس الأثنين بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور مسؤولى المؤسسة المانحة لشهادة الأيزو 9001 - 2015، والمهندس محمد عمرو أبو العلا، ومسؤلى مركز جامعة القاهرة لضمان الجودة والاعتماد، ومديري الإدارات التابعة للأمانة العامة بالجامعة.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن تجديد شهادة الأيزو يعكس الجهود المستمرة التي يبذلها العاملون بالجهاز الإداري في جامعة القاهرة، وحرص الجامعة على الالتزام بمعايير الجودة وتطوير الأداء، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على احترام القيم الحاكمة، ومنها الشفافية، والعدالة، والعمل الجماعي، والتطوير المستمر، كما يتم الاعتماد على مقومات إدارية فعالة تشمل كفاءة الموارد البشرية، ونمط قيادة تشاركي، وهياكل تنظيمية مرنة تدعم تحقيق أهداف الجودة والتميز المؤسسي.

وتُعد شهادة الأيزو 9001:2015 لنظام إدارة الجودة أحد الشهادات الأكثر تقديرًا واعترافًا في مجال ضمان الجودة، حيث تعزز الثقة في جودة التعليم المقدم وتعزز فرص التوظيف والاعتراف بالشهادات الأكاديمية، وتتطلب جهودًا مستمرة ومراجعات دورية لضمان استمرارية الالتزام بالمعايير الدولية، حيث يعمل الفريق المعني في الأمانة العامة ومركز ضمان الجودة على تحديث السياسات والإجراءات وتطوير العمليات لضمان تحقيق التحسين المستمر في مجال الجودة والاعتماد.

يُذكر أن جامعة القاهرة تواصل سعيها نحو إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وهي تخطو إلى الأمام في سبيل تحقيق الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، ورقمنة الخدمات والعمليات الإدارية، والاهتمام بالعنصر البشري، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الانتاجية وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية.