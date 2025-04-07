شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: جولة الرئيس السيسي وماكرون فى خان الخليلي أبلغ رسالة لمعنى الأمان فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل، زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن توقيت الزيارة شديد الأهمية نظرا إلي ما يتبعها من عقد قمة ثلاثية لمناقشة ما تمر به المنطقة من أزمات وعلي رأسها القضية الفلسطينية ومحاولات فرض التهجير القسري لأهل غزة.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بيان له اليوم الاثنين، أن جولة الرئيس السيسي وماكرون في خان الخليلي ابلغ رسالة للعالم أجمع بأن مصر هي بلد الامن و الامان ، مضيفا أن الجولة كشفت عما يلقاه الرئيس السيسي من دعم شعبي قوي ظهر في هتافات المصريين وهم يرددون ( بنحبك يا ريس.. بنحبك يا سيسي )

أضاف أن ما شهدته الجولة من مشاهد منها مصافحة الرئيس السيسى عددا من المواطنين أثناء سيره بشوارع الحسين وخان الخليلي والتقاط الصور التذكارية معهم، ومصافحتهم للرئيس الفرنسي ، كلها مشاهد تجسد المعني الحقيقي للأمن والأمان في مصر والاصطفاف الشعبي حول الرئيس.

وأشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلي اهمية زيارة الرئيس الفرنسي في هذا التوقيت وما تحمله من دلالات علي الثقل السياسي لمصر ، وما تحظي به القيادة السياسية المصرية من تقدير دولي يؤكد قدرة مصر علي إحداث التوازن في كافة القضايا الإقليمية والدولية.

ولفت الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلي أهمية الملفات المتعددة والمطروحة علي القمة الثلاثية التي تشهدها القاهرة بين الرئيس السيسي و ماكرون والملك عبدالله ملك الاردن ، وعلي رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا والسودان .

وقال اتحاد العمال إن القمة المصرية الفرنسية الأردنية تأتي في توقيت تصاعد فيه القلق الإقليمي والدولي من تدهور الأوضاع في قطاع غزة، وهو ما يجعل من هذه القمة وسيلة ضغط لإيقاف المجازر الإسرائيلية.

الجدير بالذكر أن الرئيس ماكرون أستهل زيارته بجولة في المتحف المصري الكبير الذي سيفتتح رسميا يوليو المقبل، ويعقد الرئيسان المصري والفرنسي محادثات رسمية اليوم الاثنين، قبل أن ينضم إليهما ملك الأردن عبد الله الثاني في قمة ثلاثية تناقش التطورات في قطاع غزة.

ويرافق ماكرون في زيارته وزير الخارجية جان-نويل بارو، وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو، وزير الاقتصاد إريك لومبار، وزير الصحة كاثرين فوتران، وزير البحث فيليب باتيست، وزير النقل فيليب تابارو.

ومن المقرر أن توقع مصر وفرنسا خلال الزيارة اتفاقيات في مجال النقل والصحة والطاقة المتجددة والتعليم الجامعي.

ويتضمن برنامج الزيارة اليوم الاثنين جولة في جامعة القاهرة وفي خط مترو الأنفاق الذي تشغله الشركة الفرنسية RATP.

كما يشارك ماكرون والسيسي في جلسة لمنتدى الأعمال المصري-الفرنسي ، وسيشهد ماكرون عرضا حول مشروع الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر.