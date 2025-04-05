شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: تعميم نظام البوكليت بامتحان الشهادة الإعدادية يضمن حقوق الطالب والان مع تفاصيل الخبر

ترأس سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة- مدير المديرية، اجتماعًا موسّعًا مع مديري المدارس الإعدادية ومديري عموم الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات، وذلك بحضور ريحاب عريق، وكيل المديرية.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بشأن إجراءات ضبط امتحانات الشهادة الإعدادية، وتعزيز الانضباط المدرسي، وتهيئة المدارس إداريًا وتعليميًا وبشريًا.

وعن تعميم "نظام البوكليت"، أكد وكيل الوزارة، أن هذا القرار ليس إجراءًا شكليًا، بل أداة رقابية تُعيد للامتحان هيبته، وتضمن للطالب حقوقه وللدولة نزاهة منظومتها.

وكلف سعيد عطية، جميع المديريات بالانتهاء من دهانات المدارس وتشجيرها خلال الأسابيع القادمة، موضحًا أن مدرسة بلا بيئة محترمة، لا تُنتج فكرًا حرًّا ولا خلقًا ناضجًا.

وشدد على أنه لا مكان للفوضى أو التسيّب في صفوف الهيئة التدريسية أو بين الطلاب، مؤكدًا أن غياب النظام مقدمة لغياب الرسالة، كما أن الانضباط ليس خيارًا تربويًا، بل التزام وطني.

ونبه على متابعة الحضور والكثافات، مشيرًا إلى أن المتابعة لم تعد إجراءً إداريًا، بل أولوية أمن قومي في بيئة التعليم.

وأكد أن الحضور اليومي ليس رقمًا في دفتر، بل دليل على ثقة الطالب في مدرسته، ومسؤولية لا مجال للتهاون فيها، موجهًا بإعداد برامج علاجية وخطط واقعية لمن تراجع مستواهم في المهارات الأساسية.

ووجه بتفعيل الشراكة مع ولي الأمر، وذلك بتخصيص موعد ثابت مع كل اختبار شهري، ليكون التواصل منضبطًا، وتقييم الأداء أكثر شفافية، مشيرًا إلى أن ولي الأمر لا يُدعى عند الأزمات فقط، بل يُشارك منذ اللحظة الأولى في صناعة التحصيل والسلوك والانتماء.

واستمع سعيد عطية، خلال الاجتماع، إلى آراء وأفكار مديري المدارس، مُرحّبًا بكافة الرؤى التي من شأنها تطوير الأداء وتحقيق انضباط فعلي داخل المؤسسات التعليمية، ومؤكدًا أن تبادل الرأي جزء أصيل من الإدارة الرشيدة.



