شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تقييم المستشفيات القديمة ووضع خطط واضحة لتطويرها والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الوزارة تعمل حاليا على تقييم المستشفيات القديمة على مستوى الجمهورية، وتضع خططا واضحة لتطويرها ورفع كفاءتها، حيث تم اختيار محافظات (القاهرة والجيزة والإسكندرية) للبدء في تطوير المستشفيات القائمة بعدد 2 مستشفى فى كل محافظة، خلال العام المالي الحالي.

وتابعت وزارة الصحة: "تم إسناد تنفيذ 22 مكتب صحة مستقل كمرحلة أولى بهوية بصرية لافتا إلى إنشاء 10 مستشفيات نموذج نمطي 200 سرير، يتم الانتهاء من مشروعاتها بحلول عام 2027، وذلك بتكلفة 12.5 مليار جنيه، بمدن (الخصوص بالقليوبية، كفر الشيخ الجديدة، المرج بالقاهرة، سوهاج الجديدة، أبوحماد الشرقية، كفر الدوار بالبحيرة، قوص بقنا، القوصية بأسيوط، المنيا الجديدة، طلخا بالدقهلية).

ولفتت الوزارة إلى المشروعات الكبرى الجار العمل بها مثل تطوير مستشفى أورام دار السلام (هرمل)، لتعمل بطاقة 162 سريرا داخليا، و45 سرير رعاية، و19 سرير زرع نخاع، و160 كرسي علاج كيماوي، ومركز علاج إشعاعي متكامل، ومركز بحث علمي وتدريب مهني، و2 غرف مناظير، وعيادة تشخيص الأورام لليوم الواحد، و40 عيادة، و2 متعددة التخصصات، و9 غرف عمليات، بالإضافة إلى مشروع مستشفى النيل التخصصي للأطفال، والمتوقع أن يعمل بطاقة 250 إلى 300 سرير طبقًا للمساحات المتوفرة والمعايير متابعا تركز خطة العام المالى القادم 24/2025 على تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، وفي مجال الخدمات الصحيّة.

وقالت وزارة الصحة إن الخِطّة عنيت بتعزيز إتاحة الخدمات الصحية، من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء، ومعدل إتاحة الأسِرّة في المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصِحّي الشامل في باقي مُحافظات الجمهوريّة.