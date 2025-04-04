شكرا لقرائتكم خبر عن نقابات مهنية شهدت زيادة فى قيمة المعاشات خلال 2025.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت معاشات عددا من النقابات المهنية، ارتفاعا مع مطلع عام 2025، من بينها: العلاج الطبيعى، المهندسين، التطبيقيين، بينما حافظت العديد من النقابات على قيمة المعاشات وأخرى أجرت تغييرا فى طرق الصرف.

ويستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير، أهم المعلومات الخاصة بمعاشات النقابات:

- النقابة العامة للعلاج الطبيعى، تم زيادة المعاشات 100 جنيه، لترتفع من 400 إلى 500 جنيه، اعتبارا من يناير 2025.

- النقابة العامة للتطبيقيين: تم رفع قيمة المعاش من 420 جنيه إلى 600 جنيه، وقد شهدت ارتفاعا منذ أبريل 2023، عدة مرات حيث ارتفع فى أبريل 2023 من 330 جنيها إلى 370 جنيها، وزيادة أخرى فى إبريل 2024 بواقع 420 جنيها.

- النقابة العامة للمهندسين: زيادة بمبلغ 400 جنيه بأثر رجعي من يناير 2025، لتصبح قيمة المعاشات الشهرية 2000 جنيه بدلا من 1600 جنيه.

- اتحاد المهن الطبية "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين": يُصرف شهريا بقيمة 1500 جنيه، وكان قد تم زيادة المعاشات بداية من أغسطس 2024 من 1350 ليصل إلى 1500 جنيه.

- نقابة المحامين: تم اعتماد الزيادة السنوية للمعاشات بواقع 5% اعتبارا من 1/1/2025 وهى الزيادة الدورية الخامسة منذ عام 2021 وحتى عام 2025، وكان قد تم الموافقة على زيادة الحد الأقصى للمعاشات إلى 4000 آلاف جنيه، وزيادة الحد الأدنى إلى 2000 جنيه.

- نقابة الصحفيين: كان قد قرر مجلس نقابة الصحفيين زيادة معاش النقابة بواقع 500 جنيه ليصبح 3 آلاف جنيه، وذلك في أغسطس 2023.

- نقابة التمريض: شهد عام 2018 أخر زيادة أقرتها النقابة العامة للتمريض فى قيمة المعاشات، حيث تم زيادة معاشات التمريض، لمن بلغوا سن التقاعد من 50 إلى 150 جنيه، أى بنسبة 200%.

- نقابة المعلمين: 340 جنيهًا للعضو تُصرف كل 3 أشهر، بإجمالى مبالغ اقتربت من 170 مليون جنيه.

- نقابة التجاريين: قيمة المعاشات لا تتعد الـ50 جنيه شهريا، ومع ذلك لا يتم صرفها.

- نقابة الزراعيين: قيمة المعاش 100 جنيه، ولا يتم صرفها بانتظام.