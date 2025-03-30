أخبار × 24 ساعة.. دار الإفتاء: غدا المتمم لرمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزير الصحة يوجه بزيادة أعداد التمريض لتقليل انتظار مرضى الغسيل الكلوى بالمنيا
دار الإفتاء: غدا المتمم لشهر رمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك
رسمياً.. إجازة عيد الفطر ممتدة حتى يوم الأربعاء 2 أبريل
بث مباشر لصلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين على قناة الحياة
تشغيل قطارات خاصة مكيفة خلال إجازة عيد الفطر.. تفاصيل
تعرف على موعد السحور وأذان الفجر فى اليوم الـ30 بشهر رمضان 2025
الأحد والإثنين.. دول تصوم ودول تحتفل بعيد الفطر المبارك
دار الإفتاء تحسم الجدل حول رؤية هلال شوال وتوضح الموقف في بيان رسمي
مركز الفلك الدولي: 14 دولة تبدأ عيد الفطر يوم الاثنين.. منها مصر
بعد إعلان دار الإفتاء.. تعرف على موعد إجازة البنوك فى عيد الفطر المبارك
مفتى الجمهورية يهنئ الرئيس السيسى والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر
بينها السعودية والإمارات والكويت.. هذه الدول تحتفل بعيد الفطر غدا الأحد
مصر والأردن وسوريا.. هذه الدول تحتفل بعيد الفطر الاثنين المقبل
النقل: إنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة التطوير على مستوى الجمهورية
معهد الفلك يعلن مواعيد صلاة العيد الجديدة بعد تعذر رؤية هلال شوال
مترو الأنفاق: توزيع 150 ألف وجبة خفيفة لإفطار صائم بعدة محطات.. صور
خادم الحرمين الشريفين يؤدى صلاة عيد الفطر فى قصر السلام بجدة الأحد، 30 مارس 2025 08:33 ص
خادم الحرمين الشريفين يؤدى صلاة عيد الفطر فى قصر السلام بجدة الأحد، 30 مارس 2025 08:33 ص
الحكومة: التفتيش على 13 ألف منشأة واستيفاء 3356 منها لمتطلبات بيئة العمل الأحد، 30 مارس 2025 06:00 ص
سعر الذهب اليوم الأحد 30 مارس 2025 في مصر.. عيار 21 يستهدف 4370 جنيها الأحد، 30 مارس 2025 02:00 ص
مراحل توطين صناعة المترو والمونوريل وعربات السكة الحديد والقطار السريع.. تفاصيل الأحد، 30 مارس 2025 05:00 ص
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 30 بشهر رمضان 2025 الأحد، 30 مارس 2025 12:30 ص
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 30 مارس 2025 فى مصر الأحد، 30 مارس 2025 12:00 ص
مسلسل لام شمسية الحلقة 14.. نيللي تسافر إسكندرية لبيع شقتها وتسترجع ذكرياتها المؤلمة السبت، 29 مارس 2025 11:27 م
هدفان بينهما دقيقة واحدة يشعلان مباراة ريال مدريد
ضد ليجانيس.. فيديو السبت، 29 مارس 2025 10:46 م
الزمالك يدرس تقديم شكوى للجنة الانضباط ضد حسام حسن بسبب زيزو السبت، 29 مارس 2025 09:35 م
دار الإفتاء: غدا المتمم لشهر رمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك السبت، 29 مارس 2025 07:09 م
مرصد حلوان يعلن تعذر رؤية هلال شوال: ننتظر نتائج رصد باقى اللجان.. فيديو السبت، 29 مارس 2025 06:58 م
%97 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط مصانع إنتاج العقاقير الطبية المقلدة الأحد، 30 مارس 2025 05:58 ص
مواعيد قطارات "القاهرة - أسوان" و"الإسكندرية - أسوان" اليوم الأحد الأحد، 30 مارس 2025 04:00 ص
سعر الذهب اليوم الأحد 30 مارس 2025 في مصر.. عيار 21 يستهدف 4370 جنيها الأحد، 30 مارس 2025 02:00 ص
حكمان يصدران ضد الطفل لا يجوز الاستئناف عليهما.. اعرف التفاصيل الأحد، 30 مارس 2025 02:00 ص
مواعيد قطارات "القاهرة - الإسكندرية" والعكس اليوم الأحد 30-3-2025 الأحد، 30 مارس 2025 01:00 ص
فهد البطل الحلقة 29.. عمر يخبر فهد بأنه متأكد أنه اقتحم شقته السبت، 29 مارس 2025 11:58 م
مسلسل فهد البطل الحلقة 29.. عمر يستجوب فهد فى قسم الشرطة السبت، 29 مارس 2025 11:56 م
فهد البطل الحلقة 29.. هاشم يخبر الشرطة بأن بدارة وراء محاولة قتله فهد السبت، 29 مارس 2025 11:49 م
فهد البطل الحلقة 29.. فهد يخبر نادر التمساح بأنه نجل حماد الجارحى السبت، 29 مارس 2025 11:47 م
كمال أبو رية ضيف شرف الحلقة 14 من مسلسل لام شمسية السبت، 29 مارس 2025 11:44 م
مسلسل عايشة الدور الحلقة الأخيرة.. عايشة تحقق حلمها بالعرض المسرحى فى الجامعة السبت، 29 مارس 2025 11:43 م
فهد البطل الحلقة 29.. فايزة وريكو يرفضان قتل نادر التمساح السبت، 29 مارس 2025 11:41 م
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