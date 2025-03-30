أخبار × 24 ساعة.. دار الإفتاء: غدا المتمم لرمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر

خادم الحرمين الشريفين يؤدى صلاة عيد الفطر فى قصر السلام بجدة الأحد، 30 مارس 2025 08:33 ص

خادم الحرمين الشريفين يؤدى صلاة عيد الفطر فى قصر السلام بجدة الأحد، 30 مارس 2025 08:33 ص

الحكومة: التفتيش على 13 ألف منشأة واستيفاء 3356 منها لمتطلبات بيئة العمل الأحد، 30 مارس 2025 06:00 ص

سعر الذهب اليوم الأحد 30 مارس 2025 في مصر.. عيار 21 يستهدف 4370 جنيها الأحد، 30 مارس 2025 02:00 ص

مراحل توطين صناعة المترو والمونوريل وعربات السكة الحديد والقطار السريع.. تفاصيل الأحد، 30 مارس 2025 05:00 ص

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 30 بشهر رمضان 2025 الأحد، 30 مارس 2025 12:30 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 30 مارس 2025 فى مصر الأحد، 30 مارس 2025 12:00 ص

مسلسل لام شمسية الحلقة 14.. نيللي تسافر إسكندرية لبيع شقتها وتسترجع ذكرياتها المؤلمة السبت، 29 مارس 2025 11:27 م

السبت، 29 مارس 2025 10:46 م هدفان بينهما دقيقة واحدة يشعلان مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس.. فيديو

الزمالك يدرس تقديم شكوى للجنة الانضباط ضد حسام حسن بسبب زيزو السبت، 29 مارس 2025 09:35 م

دار الإفتاء: غدا المتمم لشهر رمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك السبت، 29 مارس 2025 07:09 م