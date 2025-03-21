- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن %86 من القراء يطالبون بتكثيف أعمال الجهات الرقابية لضبط مافيا غسيل الأموال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف أعمال الجهات الرقابية لضبط مافيا غسيل الأموال؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف أعمال الجهات الرقابية لضبط مافيا غسيل الأموال.
وأيد 86% من القراء مطالب تكثيف أعمال الجهات الرقابية لضبط مافيا غسيل الأموال، بينما عارض 14% من القراء مطالب تكثيف أعمال الجهات الرقابية لضبط مافيا غسيل الأموال.
نتيجة الاستطلاع
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز