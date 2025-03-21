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%86 من القراء يطالبون بتكثيف أعمال الجهات الرقابية لضبط مافيا غسيل الأموال

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  • %86 من القراء يطالبون بتكثيف أعمال الجهات الرقابية لضبط مافيا غسيل الأموال 2/2

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف أعمال الجهات الرقابية لضبط مافيا غسيل الأموال؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف أعمال الجهات الرقابية لضبط مافيا غسيل الأموال.

وأيد 86% من القراء مطالب تكثيف أعمال الجهات الرقابية لضبط مافيا غسيل الأموال، بينما عارض 14% من القراء مطالب تكثيف أعمال الجهات الرقابية لضبط مافيا غسيل الأموال.

 


نتيجة الاستطلاع

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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