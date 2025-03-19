شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بتخصيص فقرة بالإذاعة عن فضل الأم والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، بشأن إحياء مناسبة عيد الأم، موضحة أنه في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم جيل قادر على مواجهة التحديات متمسكا بالقدوة الحسنة والقيم والأخلاقيات الحميدة وحيث أن الوالدين هما عماد الأسرة المصرية يتم تخصيص فقرة بالإذاعة المدرسية اليوم الأربعاء وغدا الخميس للحديث عن فضل الأم ودورها العظيم في توجيه وتنشئة أبنائها كذلك دور الأب في الاهتمام بأبنائه وما يقدمه من كافة السبل لدعمهم .



وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة التضامن الاجتماعي وفازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية إلهام ابراهيم نور محافظة البحر الأحمر، وجاءت فى المركز الثاني منى نجار سليمان من محافظة أسوان، وفى المركز الثالث على مستوى الجمهورية جاءت شربات فهمى عمار من محافظة أسيوط.



كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات، حيث جاءت هانم مصطفى عبد الفتاح الأم المثالية لمحافظة دمياط ، حنان محمد عبد الحليم لمحافظة القاهرة ، منى الشحات إبراهيم لمحافظة البحيرة، هناء مكرم رمضان لمحافظة الغربية ، رنده سمير مسعد لمحافظة بورسعيد ،سامية طاهر على لمحافظة الإسكندرية ، رجاء عدلى فتح الله لمحافظة قنا ، ليلى عبد العاطى عبد الحميد لمحافظة الإسماعيلية ،زينب عبد المطلب أحمد لمحافظة جنوب سيناء ، منال بكرى أبو الليل لمحافظة بنى سويف ، علية معوض أحمد لمحافظة القليوبية ، أحلام صابر عبد الحليم لمحافظة سوهاج ،مريم محمد على لمحافظة الأقصر ، افراج مصطفى محمود لمحافظة شمال سيناء ، منال عبد الحميد أحمد لمحافظة الوادى الجديد ،إلهام سمير بسام لمحافظة الشرقية ، آمال عبد الرحيم مصلحي لمحافظة المنوفية ، سحر حسنى منصور لمحافظة كفر الشيخ ، إيمان أحمد رشوان لمحافظة الفيوم ، هانم فتحى أحمد لمحافظة الدقهلية ، مريم أحمد محمود لمحافظة السويس ، سناء فؤاد إلياس لمحافظة المنيا ،وفاء عبد القادر حسن لمحافظة مرسى مطروح، ماجدة ناصف محمد لمحافظة الجيزة.