أخبار مصر.. غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور السياسة الوطنية للابتكار، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

حققت جامعة القاهرة إنجازا طبيا جديدا يعكس التطور المستمر في الرعاية الصحية، حيث نجحت مستشفى الاستقبال والطوارئ بـ مستشفى قصر العيني في إجراء جراحة معقدة، استغرقت11ساعة، لـ زراعة يد مبتورة لمريض يبلغ من العمر 20 عامًا، وذلك للمرة الثانية في تاريخ المستشفى، أدى إلى إعادة الحياة لليد المبتورة، بفضل التعاون والتكامل بين فرق الأطباء متعددة التخصصات. كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن سعر أونصة الذهب العالمية شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.6%، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 3005 دولارات للأونصة قبل الإغلاق عند 2986 دولاراً. ينضم محمد صلاح ، نجم ليفربول الإنجليزى، لمعسكر منتخب مصر الثلاثاء المقبل، استعداداً لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الإثنين 17 مارس 2025 الموافق 17 رمضان، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة الحارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. الطقس غدا.. ارتفاع جديد بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر الثلاثاء استعدادا لمباراة إثيوبيا استغرقت 11 ساعة.. تفاصيل نجاح فريق طبى بقصر العينى فى جراحة زراعة يد مبتورةشعبة الذهب والمعادن: 14% ارتفاعاً في أسعار الذهب من بداية 2025