شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: كلمة الرئيس فى القمة العربية تعبر عن ثوابت مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة لبحث الأوضاع في غزة، وأكد أن الرئيس وضع العالم أمام التزاماته لحماية الشعب الفلسطينى.

وأشار البدوي فى تصريحات صحفية، له إلى أن كلمة الرئيس السيسى كانت بمثابة بيان شديد اللهجة عبر،من خلاله عن ثوابت الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية، وخارطة طريق لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وتحديدا فيما يخص القضية الفلسطينية.

ونوه إلى أن كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل تاريخية عبر القمة العربية الطارئة إلى دول العالم وكان مفاد هذه الرسائل: أن العدوان على غزة يمثل وصمة عار في تاريخ البشرية، وأن الهجمات تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه بالقوة، والتأكيد على الموقف الرافض القاطع للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة ، و أن إعادة إعمار غزة يجب أن تتم دون تهجير لسكانها، وكذلك التأكيد على أن القدس ليست مجرد مدينة، بل رمز للهوية العربية والإسلامية، وأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية.

وأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية الدعوة إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وأن أي سلام حقيقي يجب أن يحفظ حقوق الفلسطينيين في عاصمتهم التاريخية، القدس".

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر: أن كلمة الرئيس الرئيس السيسي أكدت موقف مصر التى لا تعرف سوى السلام العادل القائم على الحق والعدل، وأنها ستواصل جهودها لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.