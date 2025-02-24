شكرا لقرائتكم خبر عن الإذاعة العبرية: محاول دهس لقوات إسرائيلية في القدس الشريف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالإثنين، 24 فبراير 2025 09:15 م
قالت الإذاعة العبرية، إن هناك محاولة تنفيذ عملية دهس في القدس المحتلة، وأشارت إلى أن "سيارة مشبوهة حاولت دهس قوة من حرس الحدود، فهرب الجنود".
وأوضحت أنه "بعد مطاردة على الأقدام اعتقلوا المشتبه به، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عاماً من سكان القدس الشرقية، وعُثر في سيارته على سكينين".
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