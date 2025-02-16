شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة حاشدة فى العاصمة لندن للتنديد بمخططات ترامب للتهجير القسري للفلسطينيين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

شهدت العاصمة لندن اليوم مسيرة حاشدة انطلقت من أمام مقر الحكومة البريطانية الى مقر السفارة الأمريكية، وذلك للتنديد بتحركات ومخططات "ترامب" للتهجير القسري للفلسطينين من أراضيهم.

وشارك في المسيرة التي دعا عدد من الجمعيات والنقابات العمالية البريطانية، الجاليات العربية والمصرية، والتي نددت بتحركات ومخططات "ترامب" للتهجير القسري للفلسطينين من أراضيهم.



وتأتي المظاهرة التي خرجت في العاصمة البريطانية تأييدًا للقضية الفلسطينية، وتتزامن مع صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين التي حدثت صباح اليوم، في إطار الدفعة الثالة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.

وإلى جانب وقف إطلاق النار، يتضمن الاتفاق انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة.

مسيرة حاشدة فى العاصمة لندن



مسيرة حاشدة فى العاصمة لندن