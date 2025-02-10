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حماس: الشعب الفلسطينى لن يغادر أرضه وسندافع عن غزة ضد العدوان الإسرائيلى

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حماس: الشعب الفلسطينى لن يغادر أرضه وسندافع عن غزة ضد العدوان الإسرائيلى

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الإثنين، 10 فبراير 2025 10:17 ص

قالت حركة حماس، أن الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه وسندافع عن غزة ضد العدوان الإسرائيلي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

وأضافت "حماس": خطط الغرب والولايات المتحدة محكوم عليها بالفشل وسنسقطها.. والشعب الفلسطيني سيفشل كل مخططات التهجير والترحيل".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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