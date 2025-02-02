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وزارة التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات فبراير 2025 من بنك ناصر

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وزارة التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات فبراير 2025 من بنك ناصر

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القاهرة - سامية سيد - تستأنف وزارة  التضامن الاجتماعي اليوم الأحد صرف معاشات شهر فبراير 2025، من فروع بنك ناصر الاجتماعي وذلك بعد قرار الوزيرة بفتح فروع البنك المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.

كانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بتيسير عمليات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، حيث يولى البنك  اهتماماً كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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