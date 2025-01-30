شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة عن فيديوهات منى فاروق: تهدد استقرار الأسرة وتضعف وعى الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة منى فاروق، بتهمة التعدى على المبادئ والقيم الأسرية، بالحبس 3 سنوات وكفالة 10 آلاف، وغرامة 100 ألف جنيه، وحصلت الخليج 365 على حيثيات حكم المحكمة التى وضحت التالى:

قالت المحكمة في حيثيات الحكم على منى فاروق، لقد شهدت تلك الجنحة وقائع تمثل إساءة بالغة للقيم والأخلاق المجتمعية من قبل المتهمة واعتداء واضح علي الضوابط التي تحكم الأسرة المصرية، وأن استخدامها وسائل التواصل الاجتماعي كموقع التيك توك في خدش حياء الاسرة والاضرار بالمبادئ المجتمعية يعد أمراً خطيراً يهدد استقرار المجتمع واخلاقه.

وتابعت حيثيات الحكم، أن هذه الممارسات لا تنال فقط من هيبة الاسرة المصرية بل تعرض الاجيال الشابه الى مخاطر حقيقية، حيث تضعف من وعيهم وتبعدهم عن اهدافهم البنائه.

وأضافت المحكمة، إن كانت حرية الراي مكفوله ولكل انسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير ولكن في حدود القانون وفي حدود النقد المباح والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطني، ولإن كان الدستور قد كفل حرية التعبير عن الرأى فإن ما قامت به وأدلت به المتهمة كان سياقه خارجا عن النقد الذاتي وعن حرية الرأى وحرية التعبير وإنما يعد اعتداء على المبادئ والقيم الاسرية للمجتمع المصري، فيجب على كل فرد بالمجتمع ان يتحمل مسؤوليته تجاه الاسرة والمجتمع فان احترام القيم والمبادئ ليس خياراً بل واجباً فإن ارساء هذه القيم في النفوس هو الحصن المنيع الذي يحمي الاسرة والمجتمع من كل محاولات الهدم والتشويه.