شكرا لقرائتكم خبر عن قللوا الدوشة.. 43 محطة لرصد مستويات الضوضاء البيئية على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية، إحدى آليات عمل وزارة البيئة، حيث تم تنفيذ الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية منذ مارس 2007 حتى الآن، والتي تتكون حالياً من أكثر من 40 محطة لرصد الضوضاء بمحافظات القاهرة الكبرى تشمل ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ) وتعد هي الأولى في المنطقة من حيث الحجم والكفاءة.

وتتكون الشبكة من 27 محطة في مختلف أحياء محافظات القاهرة الكبرى بما تحويه من كثافة سكانية عالية ، وعدد 11 محطة في بعض مدن المحافظات ( الشرقية - الغربية – الاسكندرية – الاسماعيلية – البحيرة - الدقهلية – الفيوم – بني سويف الجديدة - البحر الأحمر- جنوب سيناء).



وتهدف شبكة رصد مستويات الضوضاء إلى تقييم مستويات الضوضاء وإعداد خريطة للضوضاء البيئية لمحافظة القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات للاستفادة من نتائج تلك القياسات في خطة مكافحة الضوضاء والتخطيط العمراني للبنية الجديدة وإصلاح الوضع القائم لتخفيض معدلات الضوضاء في المدن الكبرى ، وكذلك في استخدام الأراضي بالشكل الأمثل أثناء إقامة المشروعات بهذه المنطقة وتوزيع الأنشطة المختلفة بها.



ويتم تجميع البيانات من محطات الرصد أوتوماتيكيا من خلال اتصال جهاز الخادم (سيرفر) بالمحطات، واستخراج البيانات وتحليلها وعرضها في تقارير تفصيلية بطريقة تتيح لمتخذي القرار الاطلاع على كل ما يحتاجون اليه من معلومات للبت في الأمور المتعلقة بمشكلة الضوضاء.



تم مقارنة نتائج رصد مستويات الضوضاء لفترتى النهار والليل مع الحدود المسموح بها باللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 2004 المعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ، وبالنسبة للمناطق المختلفة التي توجد بها محطات رصد الضوضاء، للتعرف على مدى مطابقتها أو مخالفتها للقانون، ويتم إعداد التقارير السنوية لمحافظات القاهرة الكبرى ويتم إرسالها إلى المحافظين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض مستويات الضوضاء.



وتم اصدار قرار رقم 456 لسنة 2020 من قبل وزارة التنمية المحلية بشأن تحديد مواعيد غلق وفتح المحال التجارية والمولات التجارية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية لإصدار قرار لغلق المحلات في إطار الحد من مستويات الضوضاء المرتفعة خلال الفترة الليلية وبناء على تقارير الرصد التي أصدرتها وزارة البيئة خلال عام 2020 .

وحول اختيار مواقع المحطات وتصنيفها، تم اختيار مواقع الرصد طبقاً للحدود والمعايير الدولية لاختيار مواقع الرصد، حيث تمثل المناطق التالية وفقاً لمعايير اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 2004 المعدل بقانون البيئة رقم 9 لسنة 2009: ضواحي سكنية مع وجود حركة ضعيفة وأنشطة خدمية محدودة، مناطق سكنية في المدينة وبها أنشطة تجارية، مناطق سكنية واقعة على طرق أقل من 12 م وبها بعض الورش، المناطق الواقعة على طرق عرضها 12 م فأكثر أو مناطق صناعية ذات صناعات خفيفة، ومنطقة صناعية ذات صناعات ثقيلة.



وكشف تقرير لوزارة البيئة، أنه تم زيادة عدد محطات رصد مستويات إلى 43 محطة رصد، بهدف تحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي بإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والاستفادة من هذه النتائج في إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد من الضوضاء.



وأشار التقرير إلى الانتهاء من إعداد التقرير السنوي للشبكة لعام 2023، والذى يشمل تحليل نتائج مستويات الضوضاء بكافة مواقع الرصد والتوصيات اللازم اتخاذها للحد من مستويات الضوضاء، وتم إرساله الي المحافظات المعنية لتنفيذ التوصيات المقترحة بالتقرير لكل محافظة علي حدة.



وأشار التقرير إلى أنه في ضوء عمل الشبكة القومية لرصد الضوضاء، تم المشاركة في لجنة بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في إصدار المواصفات القياسية المصرية الخاصة بإعداد المواصفات المصرية في مجال الصوتيات والضوضاء .



وأعدت وزارة البيئة رسم بيانى يوضح توزيع محطات رصد الضوضاء على محافظات القاهرة الكبرى وبعض المحافظات ، حيث تتوزع المحطات على محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية – الشرقية – الغربية – الدقهلية – الإسماعيلية – الإسكندرية – البحيرة – الغردقة – الفيوم – بنى سويف – جنوب سيناء – المنيا ".