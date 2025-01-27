شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد احتفال الكنيسة بعيد دخول المسيح الهيكل والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير من الأخوة الأقباط عن موعد احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل. إذ تستعد الكنيسة في شهر فبراير المقبل، للاحتفال بعيد دخول السيد المسيح الهيكل، في السبت الموافق 15 فبراير 2025.

ويعد عيد دخول السيد المسيح الهيكل أحد الأعياد السيدية الصغرى، فى الكنيسة الأرثوذكسية، وتعود قصته إلى أنه في اليوم الأربعين لميلاد المسيح أخذته العذراء مريم ومعها يوسف النجار، وذهبا به إلى الهيكل لكي يقدما عنه الذبيحة المطلوبة حسب مقدرتهما. وكان في الهيكل كاهن شيخ اسمه سمعان، وعندما دخلا بالطفل ليصنعا له حسب عادة الناموس، أخذه سمعان على ذراعيه وبارك قائلًا: "الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام".

جدير بالذكر، أن الأعياد السيدية الكبرى هي أحداث جوهرية في حياة السيد المسيح، وتشمل: عيد الميلاد المجيد، عيد الغطاس، عيد البشارة، أحد الشعانين، عيد القيامة المجيد ، عيد الصعود، عيد العنصرة (حلول الروح القدس).

وبالنسبة للأعياد السيدية الصغرى، فتحتفل الكنيسة من خلالها بأحداث أخرى في حياة السيد المسيح، منها: عيد الختان، عرس قانا الجليل، عيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل، خميس العهد، عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر، عيد التجلي.