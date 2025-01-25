شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات المخفضة للسكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

تتميز بعض الأطعمة بقدرتها على خفض مستويات السكر في الدم، لذا تعتبر هذه الأطعمة بمثابة أدوية لمرضى السكر، وهو ما سنتعرف عليه في التقرير التالى.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

القرفة : تقلل من مؤشر كتلة الجسم (BMI) لدى العديد من مرضى السكري، القرفة غنية أيضًا بالعناصر الغذائية المختلفة وهي إضافة مفيدة للنظام الغذائي، قد تقلل القرفة من مستويات الدهون في الجسم وتقليل نسبة السكر في الدم.

البامية: مصدر كبير لمركبات الفلافونويد، مضاد للأكسدة معروفة بقدرتها على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية. كما أنها وفيرة في مركبات تسمى السكريات، ثبت أيضًا أن السكريات المتعددة تقلل نسبة السكر في الدم.

الزبادي: هو أحد الوجبات الخفيفة الأكثر شيوعًا وهو متوفر بسهولة.

البقوليات: مجموعة غذائية تشمل جميع أنواع العدس والفاصوليا والحمص وما إلى ذلك ، فهي غنية بالألياف القابلة للذوبان، تساعد الألياف القابلة للذوبان في إبطاء عملية الهضم، تساعد هذه العملية في المقابل على إدارة ارتفاع مستوى السكر في الدم الذي يحدث بعد الوجبات.

البذور: مثل بذور اليقطين وبذور الكتان وبذور الشيا وغيرها وفيرة في العديد من العناصر الغذائية، كما أنها غنية بالألياف ومضادات الأكسدة مما يجعلها إضافة رائعة للوجبات الغذائية للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

الحبوب الكاملة: غنية بالألياف القابلة للذوبان، يمكن أن تؤدي إضافة الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا والقمح الكامل وما إلى ذلك إلى نظامك الغذائي إلى خفض نسبة السكر في الدم بشكل كبير وهى متعددة الاستخدامات للطهي ويمكن تناولها يوميًا.