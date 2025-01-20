شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: 400 ألف جنيه لأُسر عاملين لقيا مصرعهما بعد سقوطهما من أعلى سقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، صرف مبلغ 2 مليون و266 ألفًا و132 جنيهًا، منح ورعاية اجتماعية وصحية جديدة لعمالة غير منتظمة، عبارة عن مليون و709 آلاف جنيه رعاية اجتماعية "منح خاصة"، لعدد 607 عمال ، في المحافظات ، و 400 ألف جنيه لأُسر اثنين من العِمالة غير المنتظمة لقيا مصرعهما بعد سقوطهما من على "سقالة" أثناء دهان واجهة عقار بمحافظة الغربية، ورعاية صحية "مصاريف مستشفيات وصيدليات" لعدد 568 عاملًا ، قيمتها 157 ألفًا و 132 جنيهًا.



وأكد الوزير جبران أن "الوزارة" تُولي ملف العمالة غير المنتظمة الاهتمام، ومُستمرة في تقديم كل انواع الدعم والحماية، وتوفير حياة كريمة لها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.