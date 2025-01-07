شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف طرق الوقاية من فيروس الميتانيومو البشرى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق الوقاية من فيروس الميتانيومو البشرى والتى تتضمن:

- غسل اليدين بانتظام وبشكل جيد.

- تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين.

- تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

- تجنب لمس الوجه بأيدى غير مغسولة.

وتابعت: فى الحالات الشديدة يمكن أن يسبب الفيروس التهاب في الشعب الهوائية أو التهاب رئوي خصوصا فى الأطفال وكبار السن زى فيروس الأنفلونزا.

وأضافت: ينتقل الفيروس ينتقل من خلال رذاذ الكحة والعطس من شخص مصاب وعن طريق الاتصال الشخصي المباشر مثل المصافحة ولمس الأسطح الملوثة بالفيروس وبعدها لمس الفم الأنف أو العينين.

وقالت إن فيروس الميتانيمو البشرى هو فيروس يسبب التهابات في الجهاز التنفسي العلوي والسفلي وتم اكتشافة لأول مرة سنة 2001، وهو منتشر في العالم كله خاصة في الشتاء والربيع.