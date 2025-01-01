شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: نحقق فى حادث نيو أورليانز المروع باعتباره عملا إرهابيا والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يتولى التحقيق في حادث نيو أورليانز المروع باعتباره عملا إرهابيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

أعلنت شرطة نيو أورليانز، العثور على طرد مشبوه في موقع حادث الدهس بالولاية، الذي وقع منذ ساعات وأدى لمقتل 10 مواطنين وإصابة 30، بينهم 4 في حالة خطيرة، مؤكدة أنه لم يتم إلقاء القبض على المهاجم بعد.

وأشارت سلطات ولاية "نيو أورليانز"، إلى أن حادث الدهس وإطلاق النار وقع في شارع بوربون بالحي الفرنسي، وقال حاكم لويزيانا الأمريكية إن الحادث كان عنيفًا ومروعًا.