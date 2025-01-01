شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين حادث الدهس فى مدينة "نيو أورليانز" بالولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرب جمهورية مصر العربية عن إدانتها لحادث الدهس المأساوى، الذى وقع صباح اليوم الأول من يناير 2025 فى مدينة نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية، والذى أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وتؤكد جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبا، على تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وتجدد مصر رفضها الكامل لكافة أشكال العنف التي تستهدف أمن وسلامة المدنيين.