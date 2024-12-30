شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشيد بقرارات المجلس الأعلى للإعلام خاصةً ضبط أداء البرامج الدينية والرياضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفىالإثنين، 30 ديسمبر 2024 07:04 م
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للإعلام في الفترة الأخيرة، خاصةً قرارات ضبط أداء البرامج الدينية والرياضية لتؤدي رسالتها المنشودة في هذا الشأن.
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