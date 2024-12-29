شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى الأزهري يؤدون امتحانات القرآن والجبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم، السبت ، طلاب الصف الثالث الابتدائي الأزهرى امتحانات الفصل الدراسى الأول بمادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع "المعاهد النموذجية - الخاصة"، بينما يؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى امتحان مادة اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فيما يواصل طلاب الصف الأول الإعدادى امتحاناتهم بمادتى القران الكريم وتجويده والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الاعدادى امتحانهم فى مواد القران الكريم وتجويده و الجبر والاحصاء والتربية الفنية.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن عدة ضوابط منها يحق للطالب الذى تغيب بعذر مقبول عن بعض المواد ونجح فى البعض الآخر دخول امتحان الدور الثانى فى المواد التى تغيب فيها مع حقه فى الحصول على الدرجة الفعلية التى يحصل عليها الطالب لتلك المواد، ويكون امتحان الفصلين الدراسيين الأول والثانى فى الدور الأول مرتبطا بالمنهج الذى يتم تحديده لكل فصل دراسى بمعرفة قطاع المعاهد الأزهرية، ويكون امتحان الدور الثانى شاملا المنهج كله.

كما يحق للطالب الذى تغيب بعذر مقبول فى صفوف النقل والشهادة الثانوية عن جميع المواد فى الدورين الأول والثانى) دخول الامتحان فى العام التالى مع حقه فى الحصول على الدرجة الفعلية لتلك المواد، وعدم اعتبار هذا العام عام رسوب، وما عدا ذلك من حالات يحتسب العام عام رسوب. ( أما الطالب الباقى للإعادة فى بعض المواد فى الشهادة الثانوية وتقدم بعذر مقبول عن عدم دخول امتحان هذه المواد فى الدورين الأول والثانى فلا يحتسب عامه عام رسوب).