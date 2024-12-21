شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال السياح بتعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

رصد "تليفزيون الخليج 365" الأجواء الكرنفالية وسط احتفال سياح العالم للاستمتاع برصد ومشاهدة ظاهرة تعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك، فجر اليوم السبت، للإعلان عن بدء الانقلاب الشتوى ودخول فصل الشتاء رسمياً فى واحدة من الظواهر الفلكية والمعمارية المميزة بالمعابد المصرية.

وتوافد سياح العالم فجراً لمشاركة أبناء الأقصر الفعالية السنوية للظاهرة الفلكية النادرة، وسط أجواء من الاستمتاع بالتواجد فى قلب المعبد لرصد تلك الظاهرة المختلفة من نوعها، وشهدت معابد الكرنك قبل شروق الشمس عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس فى واجهة الصرح الرئيسى لمعابد الكرنك، وموسيقى شروق الشمس المميزة التى أبهرت الجمهور، وذلك فعاليات العروض الفنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية والتنورة، وذلك لحضور فعاليات احتفالية تنظمها وزارة الآثار والسياحة بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المرشدين السياحيين، ضمن فعاليات تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك، والتى تنظم احتفالية بها سنوياً فى 21 ديسمبر من كل عام، للإعلان رسمياً عن بدء فصل الشتاء فى مصر.

وبدأ برنامج الاحتفالية فى قبل شروق الشمس بالتجمع لكل الضيوف أمام ساحة معابد الكرنك، ثم بدأت عروض احتفالية برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة، للمساهمة فى الترويح والترفيه للحضور من الأفواج الأجنبية والمصريين والضيوف، ثم مقدمة عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس فى واجهة الصرح الرئيس لمعابد الكرنك، كما شمل برنامج الاحتفالية بدء موسيقى شروق الشمس التراثية أمام الصرح الرئيس لمعابد الكرنك، وتمت تغطية شروق الشمس ورصده من قبل الضيوف وفريق الإعلاميين من مصر وحول العالم الذين يهتمون سنوياً برصد التعامد ويستمر حتى الساعة السابعة صباحاً.

جدير بالذكر، أن ظاهرة تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك وقت الانقلاب الشتوي تعتبر من الظواهر الفلكية الفريدة، والإهتمام بها من رجال المحافظة والسياحة والآثار يحقق مزيداً من الجذب السياحى لمدينة الأقصر، بالإضافة إلى إظهار القيمة الفلكية لمعابد الكرنك وريادة قدماء المصريين فى علوم الفلك الأثرى.



تجمعات سياح العالم لمتابعة ظاهرة تعامد قرص الشمس (4)



تجمعات سياح العالم لمتابعة ظاهرة تعامد قرص الشمس (5)



تجمعات سياح العالم لمتابعة ظاهرة تعامد قرص الشمس (1)



تجمعات سياح العالم لمتابعة ظاهرة تعامد قرص الشمس (2)



تجمعات سياح العالم لمتابعة ظاهرة تعامد قرص الشمس (3)



تجمعات سياح العالم لمتابعة ظاهرة تعامد قرص الشمس (6)



