شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يلتقى المدير الإقليمى للوكالة الفرانكفونية بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور جان نويل باليو المدير الإقليمي للوكالة الفرانكفونية بالشرق الأوسط، وسينثيار رعد نائبة المدير الإقليمي، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والوكالة الفرانكفونية في المجالات التعليمية والثقافية والمشروعات المستقبلية المقترحة لتطوير التعاون بين الجانبين.

وتناول اللقاء، عددًا من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز التعاون بين الجامعة والوكالة، مثل تأسيس مركز بحثي بجامعة القاهرة في المجالات الطبية بما يخدم الدول الأفريقية، وتبادل الزيارات الطلابية مع اتحاد الجامعات الفرانكفونية، بالإضافة إلى توفير الدورات التدريبية التي تؤهل لسوق العمل العالمية.

ومن جانبه، قدم الدكتور جان نويل باليو، التهنئة للدكتور محمد سامي عبد الصادق لتوليه رئاسة جامعة القاهرة، معربا عن سعادته بالتعاون مع الجامعة العريقة التي تتمتع بمكانة مرموقة، ومؤكدًا حرص الوكالة على توطيد العلاقات لإقامة مشروعات ثقافية وتعليمية وبحثية وإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات، والتطلع لتوسيع نطاق التعاون خلال المرحلة المقبلة.