شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح المؤتمر القاري للتعليم والتشغيل وتمكين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

نائباً عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور رؤساء موريتانيا ورواندا والجزائر والسنغال ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتاح المؤتمر القاري للتعليم والتشغيل وتمكين الشباب، والمقام خلال الفترة من (٩-١١) ديسمبر الجاري، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، تحت عنوان "تعليم وتأهيل شبابنا من أجل أفريقيا مزدهرة ومتكاملة وديناميكية".

يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المبذولة لتطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات التي تواجه الشباب في القارة الأفريقية، حيث يسعى المشاركون إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتحقيق التنمية المستدامة.

أكد وزير الشباب والرياضة على أن التعليم هو الأساس الذي يبني عليه مستقبل الشباب، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعليم التقني والمهني كوسيلة لتلبية احتياجات سوق العمل، مبيناً أن هذا النوع من التعليم يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة للشباب، مشدداً على أهمية التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لدعم برامج تمكين الشباب، وتعزيز فعالية الجهود المبذولة.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الأمم، مشيراً إلى أن الشباب يمثلون نسبة كبيرة من سكان إفريقيا، مما يستدعي إعطائهم الأولوية في الخطط التنموية، ويجعل من الضروري تمكينهم من خلال توفير فرص العمل والتدريب، مؤكداً على أن الحكومات يجب أن تعمل بشكل جماعي لضمان حصول الشباب على فرص متساوية.

أضاف وزير الشباب أن هذا المؤتمر هو تجسيد حي للتعاون والتضامن بين دولنا الأفريقية، ويبرهن على ادراكنا بالتحديات التي تواجه الشباب الأفريقي، وايماننا الكامل بإمكاناتهم الهائلة.