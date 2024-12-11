الارشيف / أخبار مصر

مستشار رئاسة وزراء سوريا: على المجتمع الدولى تحمل مسؤولياته تجاه انتهاك إسرائيل للحدود

القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 09:56 م

قال عبدالقادر عزوز مستشار رئاسة الوزراء السورية، إن عهد جديد وبداية جديدة يتطلع خلالها الشعب السوري للأمن والاستقرار، وذلك خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف مستشار رئاسة الوزراء السورية: "نخاطب المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاك الإسرائيلي السافر للحدود السورية".

 

