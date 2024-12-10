شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عيد الغطاس لعام 2025 خلال صوم الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب عيد الميلاد المجيد، يكثر البحث عن موعد احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد لعام 2025.

ويحل عيد الغطاس المجيد لهذا العام في 19 يناير 2025، وتحتفل الكنيسة بهذا العيد سنويًا تذكارًا لعماد السيد المسيح، وهو من الأعياد السيدية الكبرى، ويسمى بعيد بالغطاس لأن المسيح اقتبل فيه العماد بالتغطيس بالإجماع.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء 18 يناير قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بمشاركة أساقفة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية تواصل صوم الميلاد المجيد الذي بدأ يوم الإثنين 25 نوفمبر ويستمر لمدة 43 يوما، حتى ليلة عيد الميلاد 6 يناير.

