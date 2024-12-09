شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: إسرائيل تهاجم قواعد جوية سورية وتدمر عشرات المروحيات والطائرات والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وكالة رويترز، نقلا عن مصدرين عسكريين سوريين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى تهاجم قواعد جوية سورية رئيسية في أنحاء البلاد، وتدمر البنية التحتية، وعشرات المروحيات والطائرات، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن قبل قليل، عدد من الغارات الجوية على مطارات القامشلى، وشنشار ، وعقربا فى سوريا.