شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ أول ديسمبر.. جدول امتحان شهر نوفمبر لتلاميذ ثالثة ابتدائى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاثة (ابتدائى - إعدادى – ثانوى)، بعد تعديلها، لتنطلق من الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 بدلاً من الأحد 24 نوفمبر 2024.

وجاء جدول امتحان شهر نوفمبر لتلاميذ الصف الثالث الابتدائى بالجيزة بعد التعديل على النحو التالي:

-الأحد 1 ديسمبر 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-الإثنين 2 ديسمبر 2024: امتحان مادة الرياضيات.

-الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-الأربعاء 4 ديسمبر 2024: محتوى متعدد التخصصات (اكتشف) التربية الدينية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحان الشهر فيما درسه الطلاب من منهج الشهر، مشيرة إلى أن الأسئلة تستهدف نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية لشهر نوفمبر الجارى.

وحددت الوزارة، ضوابط عقد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل على النحو التالي:

- امتحانات شهر نوفمبر علي مستوى الإدارة.

- ثلاثة نماذج بامتحانات شهر نوفمبر للصفوف الابتدائية.

- عقد الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة.