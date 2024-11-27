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"يونيسيف" تتقدم بالشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسى لدعمها الكبير لحقوق الطفل

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القاهرة - سامية سيد - تقدمت منظمة "يونيسيف" بجزيل الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، على دعمها الكبير لحقوق الأطفال، ورعايتها لاحتفالية اليوم العالمي للطفل.


كما أعربت المنظمة الأممية - في تدوينة نشرها مكتب يونيسيف مصر على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي - عن تقديرها لحرص السيدة انتصار السيسي على أن يكون لكل طفل في مصر مستقبل مشرق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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