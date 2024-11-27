شكرا لقرائتكم خبر عن "يونيسيف" تتقدم بالشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسى لدعمها الكبير لحقوق الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت منظمة "يونيسيف" بجزيل الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، على دعمها الكبير لحقوق الأطفال، ورعايتها لاحتفالية اليوم العالمي للطفل.



كما أعربت المنظمة الأممية - في تدوينة نشرها مكتب يونيسيف مصر على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي - عن تقديرها لحرص السيدة انتصار السيسي على أن يكون لكل طفل في مصر مستقبل مشرق.