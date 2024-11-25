شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الاحتلال نقلا عن عائلات الجنود: فقدنا الثقة فى حكومة نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

نقلت قبل قليل، وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، عن عائلات الجنود، قولها بأنهم فقدوا الثقة في حكومة بنيامين نتنياهو التي ترسل أبنائهم للقتال من أجل تحقيق مصالحها السياسية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن عائلات الجنود، بأنهم يطالبون حكومة نتنياهو بإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى صفقة تبادل.