شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد انتشار سيارات شفط مياه الأمطار بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 24 نوفمبر 2024 07:58 م

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة استمرار رفع جاهزية معدات شركة الصرف الصحي بالفترة المسائية بمكان تمركزها بحى النزهة بالمنطقة الشرقية تحسبًا لأي تغيرات في حالة الطقس للتعامل الفورى معها.

رافق محافظ القاهرة فى جولته عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التى اتخذتها جميع الأحياء وشركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع أى تجمعات لمياه الأمطار .

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة لمتابعة إجراءات التعامل الفورى مع أى طارئ لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى من المواطنين.