شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية تعليم القاهرة تعلن مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبرللعام الدراسي 2025/2024، للمراحل التعليمية الثلاثة ( إبتدائى - إعدادى – ثانوى )، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2024/12/1 حتي يوم الخميس 2024/12/5 .

وفى سياق آخر أكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مشاركة المديرية في فعاليات اليوم العالمي للطفل وأعياد الطفولة، من خلال المبادرات وحملات التوعية الإعلامية التي تحث على الاهتمام بالأطفال واكتشاف مواهبهم ودعمهم والتصدي للعنف ضدهم والطرق المثلى للتربية وحل مشكلات الأطفال ومتابعتهم.

وكذلك إعداد الزيارات للمشروعات القومية والمناطق الشرطية والعسكرية والأثرية والتاريخية والترفيهية، لتنمية الولاء والانتماء للوطن وبث روح الوحدة الوطنية ولتعريفهم بعراقة تاريخ بلادنا العظيم.

ودعت " مدير المديرية " لتحفيز الأطفال وتشجيعهم علي ممارسة الرياضة والقراءة والأنشطة المختلفة.



الثاني الاعدادي



الصف الاول الاعدادي



الصف الاول الثانوي العام



الصف الثانوي الثانوي



الصف الثانوي العام



جدول امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية