شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب والرياضة " تفتتح 71 فصلاً جديداً لمحو الأمية بمشروع " المصريون يتعلمون " بمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، فعاليات مشروع "المصريون يتعلمون"، ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بهدف مكافحة الأمية وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات.

وقد تم افتتاح 71 فصلاً جديداً في مراكز شباب مطاي بمحافظة المنيا استعداداً لدورة يناير المقبل، بواقع 10 دارسين في الفصل الواحد، وتستمر الدراسة على مدار ثلاثة أشهر. وتصرف مستحقات المدرسين بعد تحقيق نجاح خمسة دارسين على الأقل واعتماد النتائج من الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وتم تسجيل أعلى نسب نجاح في دورة يوليو 2024 ، حيث نجح 264 دارساً في إدارة شباب مطاي، محققين المركز الثاني بعد إدارة شباب ديرمواس التي حققت نجاح 294 دارساً.

ويأتي المشروع في إطار حرص الدولة علي القضاء على الأمية وتوفير فرص عمل، مما يسهم في بناء جيل قادر على المشاركة في تنمية المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.