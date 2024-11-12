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أخبار 24 ساعة.. افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة نصر لطرح السلع الغذائية

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير التموين: افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة نصر لطرح السلع الغذائية

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يزوران عددا من الشركات الصينية.. صور

وزيرة التضامن: تشغيل 9 عيادات لعلاج الإدمان بالمناطق المطورة

وزير التعليم: اللغة الأجنبية الثانية لن تلغى.. والاتفاقيات بشأن تدريسها سارية

وزير التعليم: لا يوجد كثافات فى المدارس.. وبتأكد من ده بنفسى

وزير التعليم: تطبيق مادتى العربى والتاريخ على طلبة الثانوية الدولية بعد 4 سنوات

وزارة الزراعة: توزيع 100 طن تقاوى شعير بالمجان على صغار المزارعين

التعليم: مصر لديها أفضل معلمين مؤهلين ومدربين على أعلى مستوى

الأوقاف تنشر سماحة الإسلام والوعي المجتمعى بـ4 محافظات حدودية الأربعاء

التموين: تخصيص سوق تجارى فى العاشر من رمضان لتوسيع خدمات الوزارة للمواطنين

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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