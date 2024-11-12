شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة نصر لطرح السلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزير التموين: افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة نصر لطرح السلع الغذائية
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يزوران عددا من الشركات الصينية.. صور
وزيرة التضامن: تشغيل 9 عيادات لعلاج الإدمان بالمناطق المطورة
وزير التعليم: اللغة الأجنبية الثانية لن تلغى.. والاتفاقيات بشأن تدريسها سارية
وزير التعليم: لا يوجد كثافات فى المدارس.. وبتأكد من ده بنفسى
وزير التعليم: تطبيق مادتى العربى والتاريخ على طلبة الثانوية الدولية بعد 4 سنوات
وزارة الزراعة: توزيع 100 طن تقاوى شعير بالمجان على صغار المزارعين
التعليم: مصر لديها أفضل معلمين مؤهلين ومدربين على أعلى مستوى
الأوقاف تنشر سماحة الإسلام والوعي المجتمعى بـ4 محافظات حدودية الأربعاء
التموين: تخصيص سوق تجارى فى العاشر من رمضان لتوسيع خدمات الوزارة للمواطنين
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