شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غلق طريق مصر أسوان الزراعى كليا للقادم من الصعيد تجاه المنيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها غلق الإدارة العامة لمرور الجيزة لطريق مصر أسوان الزراعى الغربي القادم من الصعيد اتجاه المنيب، لمدة شهر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولي أجهزة مدن: القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والنوبارية الجديدة، والسويس الجديدة، خطة العمل بكل جهاز مدينة والاستعدادات النهائية التي تم اتخاذها لاستقبال موسم الشتاء والتعامل مع الأمطار، حفاظاً على الأرواح والممتلكات والثروة العقارية بالمدن الجديدة. تحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة الدكتور محمود عصمت، على الحفاظ على حق الدولة والمواطنين حتى وإن كانوا من سارقي التيار الكهربائي، حيث حسم وزير الكهرباء الجدل حول موقف من سبق له وتقدم بطلب تركيب عداد كهرباء كودي بالمبانى العشوائية والمخالفة وأرسل كافة بياناته لشركة توزيع الكهرباء التابع لها. وزير الصحة يعلن وصول خدمات مبادرة «بداية» منذ انطلاقها لـ103 ملايين خدمة الكهرباء تحسم الجدل.. لن يحذف سارق التيار من "التموين" لمن تقدم لتركيب عداد

وزير الإسكان يتابع استعدادات أجهزة المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء

اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجدول الزمني لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى إطار تنفيذ أعمال مشروع محور 3 يوليو امتداد حسب الله الكفراوى والقيام بأعمال تركيب الكمر الخاص بالمحور، وذلك أعلى طريق مصر أسوان الزراعى الغربى بالاتجاه القادم من الصعيد اتجاه المنيب، فإن الأمر سوف يستلزم قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق كلى لطريق مصر أسوان الزراعى الغربى القادم بالاتجاه القادم من الصعيد اتجاه المنيب، لمدة شهر، ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 10 / 11 / 2024. أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي، بإطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان نحو الجليل شمال إسرائيل وسقوط عدد منها بمناطق مختلفة. إعلام إسرائيلى: إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان وسقوط عدد منها بمناطق مختلفة يطير المنتخب الوطني إلي كاب فيردي على متن طائرة خاصة الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة منتخبها في الجولة المقبلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها بالمغرب العام المقبل. المنتخب يطير إلى كاب فيردي الأربعاء لخوض لقاء الجولة الخامسة بتصفيات أفريقيا غلق طريق مصر أسوان الزراعى الغربى كليا للقادم من الصعيد تجاه المنيب لمدة شهر

وزير التعليم العالى يعتمد جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات 2024/25

الأهلى فى المركز الـ 24 عالميا فى تصنيف الاتحاد الدولي والزمالك الـ 75