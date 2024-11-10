شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تحذر من حجب السلع الأساسية عن التداول.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف الأجهزة الرقابية بـ وزارة التموين الحملات على الأسواق كما حذرت الوزارة الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات "زيت الطعام والفول الأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض" حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع او الامتناع عن بيعها أو بأى صورة .

وفى إطار الحرص على حقوق المستهلك يتم إلزام الشركات بإصدار فواتير بيعية ضريبية يتضمن البيانات التي توضح نوع المنتج او السلعة وكمياتها وسعر بيع المصنع وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية وإخطار مديريات التموين شهريا ببيانات منتجات السلع وتاريخ الإنتاج، والأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع وأماكن تخزينها ومن يخالف ذلك يتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.