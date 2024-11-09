شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى تخاطب وزير الرياضة لوقف دورات تدريبية طبية لغير المتخصصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطبت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، برئاسة الدكتور سامى سعد، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لطلب وقف دورة تدريبية فى تخصصات أعضائها، سيتم تقديمها لغير المؤهلين من خريجى كليات التربية الرياضية.

وقالت النقابة، فى خطابها: طالعنا في مواقع التواصل الاجتماعي إعلان دورة تدريبية تحت رعاية وزير الشباب والرياضة والإدارة المركزية للأداء الرياضي والإدارة العامة للكوادر الرياضية بالتعاون مع أحد المؤسسات، فى عدة مجالات لخريجي التربية الرياضية والعاملين بالمجال الرياضي والطبي، حيث تم رصد فيها تجاوزات ومخالفات مدمرة، حيث أن الاعلان يحتوي على منح شهادات وكارنيهات عضوية في مجالات طبية مما يعتبر تعدي صريح وواضح على حقوق المرضي لأن عنايتهم ورعايتهم لابد أن يكون من قبل متخصصين خريجين كليات طبية حاصلين على ترخيص مزاولة مهنة من وزارة الصحة ( أطباء - علاج طبيعي ) وليست تلك المؤسسة الوهمية.

وأضافت النقابة: قامت المؤسسة بالزج باسم الوزير والإدارات تحت قياته لتعطى صفة الرسمية والاعتماد على الوهم الذي يتم تسويقه، ونحن نعلم أن الوزير رمز مشرف من رموز محاربي الغش والفساد ايا كان نوعه واشخاصه، لذا نكرر مناشدتنا لكم لوقف تلك المهازل والتعدي على مهنة العلاج الطبيعي ولابد من وفقه جادة لتنقية تلك الشوائب التي تضر بصحة المواطن المصري، وكلنا ثقة ويقين أن الوزير لن يدخر جهدا إلا وسوف يبذله من أجل حماية المريض المصري.