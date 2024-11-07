شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها.. قرارات عاجلة من اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكيدا لما نشره الخليج 365، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ الذي انعقد اليوم الخميس، إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها، وتعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتضم توفيق السيد، تامر دري وعزب حجاج.



إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها.. قرارات عاجلة من اتحاد الكرة

وأكد مجلس إدارة الاتحاد أنه فور الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، سيقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بأحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، وسيكون ذلك وفقا للخطاب الوارد من النيابة العامة اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق شامل حول الوقائع المتعلقة بتسريب المحادثة بين محمد عادل وغرفة الفار في لقاء الزمالك والبنك الأهلي، على أن يتم عرض نتائج التحقيق خلال اجتماع مجلس الإدارة الطارئ، المقرر انعقاده اليوم الخميس، لاتخاذ القرارات المناسبة.

وقال اتحاد الكرة عبر مركزه الإعلامي إن التحقيق يأتي نظرًا للأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية مؤخرًا فيما يتعلق بملف التحكيم في كرة القدم المصرية، والتسريبات التي انتشرت بشأن محادثات بعض الحكام من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعا عاصفا اليوم الخميس، في مقر الاتحاد، لمناقشة عدد من الملفات الساخنة، وعلى رأسها ملف التحكيم الذى يواجه انتقادات كبيرة في بداية هذا الموسم.