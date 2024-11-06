شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات أمريكا.. أنصار هاريس يرقصون خارج مركز اقتراع في فينيكس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نزل أعضاء نقابة Western States Carpenters وهو يمثل المجلس الإقليمي الجنوبي الغربي للنجارين ويضم أكثر من 55000 نجار في جنوب كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا ويوتا ونيو مكسيكو وكولورادو. إلى حرم جامعة ولاية أريزونا في فينيكس لإظهار دعمهم للمرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الامريكية كامالا هاريس.

ووفقا لشبكة ان بي سي ، ساروا وهتفوا بشعارات مؤيدة للنقابات في وقت سابق من اليوم وشجعوا الطلاب على التصويت لـ كامالا هاريس. لكن البعض جذبهم منسقو الأغاني خارج أحد مراكز الاقتراع وأقاموا حفلة رقص مرتجلة.

قال احد المتواجدين: "نحن هنا لنظهر لكم أن هاريس والز لديهم حضور ويريدون الفوز في أريزونا. بالإضافة إلى ذلك، يحب الكثير من هؤلاء الرجال الاستمتاع ونشأوا على هذا النوع من الموسيقى".

وتقدم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس نفسها للناخب الأمريكي تحت عنوان "مرشح الطبقة المتوسطة"، وسط آمال متزايدة في أن تكون أول رئيس امرأة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لتحقق الحلم الذي فشلت في إحرازه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون والتي خسرت الانتخابات الأمريكية 2016 أمام دونالد ترامب.

وبخلاف رؤيتها للاقتصاد والتي تنحصر فى الوعود بوضع ائتمان ضريبي عند الولادة وتقديم تسهيلات في انشاء الشركات، وتيسيرات متنوعة في تملك العقارات وغير ذلك من المحفزات، إلا أن هاريس تراهن بشكل أكبر على أجندتها في القضايا الأخرى داخل الولايات المتحدة، وبمقدمتها حق النساء في الإجهاض، والتصدي للهجرة وغيرها من الملفات الشائكة.

وقبل أيام، استعانت هاريس بالنجمة بيونسيه في تجمع انتخابي حاشد بولاية تكساس، وتطرقت إلى ملف الإجهاض، وخاطبت جمهورها قائلة: "بالنسبة لجميع الرجال والنساء هنا، والذين يشاهدون فى جميع أنحاء البلاد، نحن بحاجة إليكم.. إن حظر الإجهاض شبه الكامل فى الولاية قد يصبح قانونًا للبلاد إذا تم انتخاب دونالد ترامب المرشح الجمهورى، والرئيس الأمريكى السابق.

وفيما يخص مواقفها من قضية المهاجرين ، لا تتبنى كامالا هاريس موقفاً مغايراً بشكل كبير عن منافسها دونالد ترامب، حيث تعهدت بتبني سياسات صارمة ، وقالت في وقت سابق إن من يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني يجب أن يتم منعهم. كما دعمت مشروعا لتشديد سياسة الهجرة والتي يتبعها الرئيس جو بايدن، والتي تتضمن استثمارات في الحواجز الحدودية.