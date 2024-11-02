شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وصول عدد سكان مصر بالداخل اليوم السبت إلى 107 ملايين نسمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها وصول عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل إلى 107 ملايين نسمة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على توفير وحدات سكنية متنوعة تلبى جميع الاحتياجات
خلال جولته اليوم بعدد من مشروعات صندوق التنمية الحضرية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع "الواحة فيو" بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة، تواصل المركز مع محافظة جنوب سيناء، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة، مشددةً على أن دير سانت كاترين مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، مع استمرار جميع إدارته ومسؤوليه من القساوسة والرهبان في القيام بأعمالهم دون وجود أي مخططات لإخلائه، مشيرةً إلى أن هناك تعاون مستمر ومشترك مع الدير بما يعكس دعم الجهود المبذولة لحماية التراث الديني والثقافي للدير، باعتباره رمزاً دينياً وتاريخياً هاماً.
بلومبرج: رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني يعد جنيا لثمار الإصلاحات المالية
قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني للمرة الأولى منذ عام 2019، يعد أحدث دفعة للاقتصاد المصرى.
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025، موضحة أن الطالب يسدد مبلغ 10 جنيهات رسم امتحانات، و148 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم، باجمالى 158 جنيها.
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعا بالمنطقة المحيطة بالأهرامات، لاستعراض مخطط تطويرها، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة رئيس الوزراء.
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 31 قراراً لإزالة التعديات الواقعة على قطع أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة إجمالية 323.67 فدان داخل كردون مدينة بني مزار الجديدة.
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالمهندس عويضة المرار رئيس هيئة الطاقة بأبو ظبى والوفد المرافق له ، وقام الوزير بتقديم عرض تقديمى للجانب الإماراتى يستعرض مكونات المشروع ، مشيرا إلى أهمية تطبيق مفهوم WEFE NEXUS كأحد أدوات التعامل مع تحديات الشح المائى التى تواجه مصر والإمارات والعديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
قال علي الخامنئي المرشد الإيراني إن الولايات المتحدة وإسرائيل سيتلقون ردا صارما على ما يفعلونه ضد طهران، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بحدوث انفجارات في محيط قاعدة رامات دافيد بمرج ابن عامر شرق حيفا إثر إطلاق مسيّرات من لبنان.
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه طبقاً لآخر صور الأقمار الصناعية تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على محافظة مطروح والتي يصاحبها أمطار غزيرة تكون رعدية أحياناً.
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