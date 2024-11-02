أخبار مصر.. وصول عدد سكان مصر بالداخل اليوم السبت إلى 107 ملايين نسمة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعا بالمنطقة المحيطة بالأهرامات، لاستعراض مخطط تطويرها، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة رئيس الوزراء.

وصول عدد سكان مصر بالداخل اليوم السبت إلى 107 ملايين نسمة