أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تفتتح 27 مسجدا فى محافظات الجمهورية

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 1 نوفمبر، 27 مسجدًا، فى إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وتطويرًا، ووصل إجمالى ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 345 مسجدًا، منها 268 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و77 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12426 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و 737 مليون جنيه.